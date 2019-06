Cuba Gooding Jr se declara no culpable de acoso a una mujer

Washington, Estados Unidos.



El actor Cuba Gooding Jr se declaró no culpable de manosear a una mujer sin su consentimiento el pasado domingo, tras entregarse a la Policía de Nueva York por este suceso y ser arrestado y puesto a disposición judicial, informaron este viernes medios locales.



El intérprete, al que se le acusa formalmente de un cargo de tocamiento forzoso a una mujer, salió de los juzgados de Manhattan sonriente después de que se le tomaran las huellas y una foto policial, ya que en todo momento ha defendido su inocencia.



Una mujer denunció la madrugada del lunes a Gooding, nativo del barrio de El Bronx, en Nueva York, después de que presuntamente la manoseara mientras estaba bebido durante una fiesta en una azotea de la céntrica isla de Manhattan.



Gooding se enteró de la demanda mientras estaba en Los Ángeles (California) y afirmó que volvería a la Gran Manzana para entregarse a las autoridades.



El actor reiteró su inocencia y, entretanto, medios locales han divulgado un vídeo que, en teoría, confirma las alegaciones del ganador de un premio Oscar.

A la salida de los juzgados, Gooding se excusó ante los medios presentes afirmando que había sido "un día muy largo" y solo asintió cuando le preguntaron si negaba las acusaciones.

El actor, de 51 años, tendrá que presentarse de nuevo ante las autoridades el próximo 26 de junio, aunque su defensor, Mark Heller, se encargó de aseverar en una declaración ante los periodistas que su cliente es inocente.



"En mis casi cincuenta años de actividad profesional nunca he visto un caso como este porque no hay ni un ápice de culpabilidad criminal que pueda ser atribuido al señor Cuba Gooding Jr", insistió Heller.

Asimismo, el abogado se refirió al citado vídeo y aseguró que, después de visionar las dos horas del evento, su cliente no había cometido ningún acto impropio y que lo que se veía en la grabación no era "ambiguo".



"Todo lo que les pido es que juzguen por ustedes mismos. Miren el vídeo y saquen sus propias conclusiones antes que confiar en los demasiado entusiastas policías", declaró Heller, antes de insistir en que la víctima se dedicó a perseguir a Gooding durante toda la noche hasta que, al verse rechazada, presentó una "denuncia falsa".







"Estoy completamente seguro de que será completamente exonerado y no me sorprendería si, al final del proceso contra el señor Gooding, se presentan cargos criminales contra la mujer que alega haber sido manoseada y que se le impute un delito de perjurio", zanjó.



Por otro lado, una segunda mujer habría presentado una denuncia por tocamientos inapropiados, aunque en su caso se produjeron hace más de una década.



Esta segunda víctima no atrevió a reportarlo a las autoridades hasta que leyó del suceso de este pasado domingo, afirmando que presuntamente el actor le habría toqueteado la parte trasera a la mujer.



Este último caso, con todo, ya se encuentra prescrito, puesto que las víctimas pueden denunciar hasta un máximo de dos años después del suceso.