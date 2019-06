Madonna dijo que Weinstein cruzó límites cuando trabajan juntos

Estados Unidos.

Madonna admitió que fue acosada por Harvey Weinstein cuando trabajaron en el documental "En La Cama con Madonna", producido por la empresa del magnate, Miramax, en 1991.

"Harvey cruzó algunos límites y se me insinuó sexualmente.", dijo la cantante en una entrevista con New York Times Magazine, publicada este martes.

"Él estaba casado en ese momento y no le daba el interés necesario", declaró.

La Reina del Pop dijo que estaba consiente de que en ese momento ella formaba parte de su negocio y que pensaba la gente soportaba esos tratos por el poder que tenía, y aceptó que se alegró cuando salieron a la luz las acusaciones en su contra, en 2017.

"Cuando ocurrió, dije: 'por fin'. No me alegro de que entre a la cárcel. Eso no es bueno para el karma. Pero sí fue bueno que alguien que había abusado de su poder durante tantos años fue llamado a declarar", detalló.

Otras famosas como Ashley Judd, Angelina Jolie y Salma Hayek también han denunciado los acosos de Weinstein.

Harvey Weinstein se enfrentará a un juicio penal en la ciudad de Nueva York el próximo mes de septiembre por cargos de agresión sexual.

La diva también habló de otro polémico caballero durante su entrevista. La intérprete de "Medellín" también mencionó al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y se refirió al comportamiento de este como “un verdadero estereotipo de un macho alfa”, tachándolo de inseguro: “Un hombre, o un humano, que está seguro consigo mismo no tiene que estar acosando a las personas continuamente”.

Pero la estrella sabe que este comportamiento excesivo no solo afecta a los hombres.

“Hay mujeres que también pueden abusar de su poder. Y si eso también está respaldado por una falta de inteligencia emocional o intelectual, o una falta de experiencia en la vida, realmente es una mala mezcla”, dijo la diva.