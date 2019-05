Frida Sofía comparte un desgarrador mensaje pidiendo perdón

Redacción.



La controversial hija de la cantante Alejandra Guzmán, Frida Sofía, colgó un mensaje en sus redes sociales y ha dejado con la boca abierta a sus fans, y es que después de que la dinastía Pinal se ha visto envuelta en un escándalo, Frida pidió perdón.



Frida Sofía había estado enviando constantes ataques contra Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.



El pasado 10 de mayo se celebró el Día de la Madre en México, y la modelo dedicó un duro mensaje a su madre Alejandra Guzmán.



"Esta es una de las imágenes más poderosas. Estudie y limpie su acto por el bien de sus hijos. Sus mentes son frágiles, sus emociones son profundas. No los destruyas mentalmente porque las palabras. Nunca se puede devolver", se lee en la imagen con la leyenda "Felicidades Ale".







Ahora la modelo parece arrepentida de toda la controversia que desató después de asegurar que su prima se acostaba con el mánager de su papá.



Por medio de varias historias en Instagram, Frida Sofía contó que se ha llenado de rencor y que su alma ha estado dolida.



"Ayer me dormí llorando y hoy desperté con lágrimas en los ojos", comienza el mensaje y resalta, "he cargado mucho rencor, miedo, secretos y mentiras toda la vida, y mi comportamiento últimamente refleja lo dolida que está mi alma".







También escribió, "pido perdón a quien lastimé de una forma u otra, con o sin intención".



En su mensaje, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que ahora se verá un cambio drástico en ella, "esto lo hago por mí pero fueron ustedes que me dieron las ganas y las fuerzas de poder romper cadenas y querer vivir", concluyó.