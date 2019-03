Justin Bieber preocupa a sus fans con alarmante mensaje: "Recen por mí".

Redacción.



El cantante Justin Bieber colgó un mensaje en su cuenta de Instagram y alarmó a sus más de 100 millones de seguidores al contar que no la ha pasado nada bien.

"Solo quería mantenerlos informados un poco. Espero que lo que yo estoy pasando resuene con ustedes. He estado luchando con muchas cosas", expresó el canadiense en su post.



El mensaje que está acompañado de una imagen en blanco y negro, donde el intérprete aparece en medio de Kanye West y Scooter Braun, con los ojos cerrados , activó las alarmas entre sus fans.



"Me siento super desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado. Solo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias.", escribió el intérprete de "Baby".







"La temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas". Finalizó el cantante de 25 años.



El artista estaría viviendo problemas matrimoniales con su esposa Hailey Baldwin, ya hay varios rumores sobre un posible divorcio en marcha.







Medios internacionales aseguran que el mes pasado Bieber estuvo acudiendo con varios doctores para enfrentar sus problemas personales.



En su cuenta de Instagram, el intérprete ha compartido varias imágenes junto a su esposa, incluso el mes pasado posaron para la revista Vogue.







El posteo a menos de 24 horas ya alcanzó más de tres millones de likes y acumula más de 74 mil comentarios.