Aterradores detalles sobre los abusos de Michael Jackson: "Abusó de nosotros cientos de veces"

Londres, Inglaterra.



Dos hombres han admitido que el fallecido cantante estadounidense Michael Jackson abusó de ellos cientos de veces cuando eran niños, según declararon a la cadena BBC.



Wade Robson, de 36 años, dijo a la emisora que el cantante abusó sexualmente de él desde los 7 años de edad y que trató de violarlo cuando tenía 14, mientras que James Safechuck, de 40, declaró que Jackson abusó de él "desde los 10 hasta alrededor de los 14".



La familia de Jackson ha recalcado que no hay "pruebas" para confirmar estas acusaciones contra el "rey del pop".



Lea más: Exempleada de Michael Jackson revela los abusos y asegura que era un pedófilo



Los dos hombres respondieron afirmativamente a una pregunta sobre si los abusos habían ocurrido "cientos y cientos de veces".



"Cada vez que estaba con él, cada vez que me quedaba por la noche con él, abusaba de mi", declaró Robson, y añadió que el cantante "me tocaba el cuerpo" hasta que a los 14 años trató de violarlo.



"Esta fue una de las últimas experiencias de abuso sexual que tuvimos", dijo Robson al programa de Victoria Derbyshire de la BBC.



Lea más: Filtran interrogatorio a Michael Jackson por denuncias de abuso sexual



Según agregó, Jackson le hizo creer que entre ellos había amor y que le llegó a decir: "si alguien descubre alguna vez lo que estamos haciendo, tu y yo podríamos ir a la cárcel el resto de nuestras vidas y nuestras vidas se desmoronarían".



"Todo esto era aterrador para mi. La idea de alejarme de Michael, este hombre, esta figura de otro mundo, este dios para mí que ahora se había convertido en mi mejor amigo, de ninguna manera haría yo algo que me apartase de él", agregó.



Robson calificó al cantante de "maestro manipulador".



Por su parte, Safechuck dijo que los abusos empezaron cuando Jackson le enseñó a realizar un acto sexual cuando tenía 10 años y que después siguieron otros actos.



Lea más: Documental acusa a Michael Jackson de abusos sexuales a niños y sus herederos protestan



El documental "Leaving Neverland", sobre los abusos sexuales presuntamente cometidos por Michael Jackson, se estrenó el pasado enero en el Festival estadounidense de Sundance.



Jackson, que falleció en 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos, fue acusado en diferentes ocasiones de haber abusado sexualmente de menores.



En 2005 fue absuelto en un juicio en el que se le acusaba de haber abusado de un joven, mientras en 1994 llegó a un acuerdo económico fuera de los tribunales con la familia de otro chico que lo señalaba por el mismo delito.