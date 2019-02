Miley Cyrus también celebra la victoria de Lady Gaga en los Óscar

Los Ángeles, EEUU.

La cantante Miley Cyrus y su marido Liam Hemsworth fueron dos de los invitados más destacados de la fiesta organizada por Vanity Fair para agasajar tanto a los ganadores como al resto de nominados de la ceremonia de entrega de los premios Óscar que tuvo lugar ayer domingo en el Dolby Theater de Los Ángeles.

A su paso por la alfombra roja del evento, la segunda de la noche, la estrella del pop no dudó en expresar su alegría ante la victoria del aclamado tema 'Shallow', de la banda sonora de 'Ha nacido una estrella', en la categoría de mejor canción original, aunque en su caso la alegría iba más ligada a la estrecha amistad que le une a Mark Ronson, uno de los productores del tema, que a la emotiva actuación que ofrecieron en la gala Lady Gaga y Bradley Cooper, protagonistas de la cinta.

Mira: Bradley Cooper y Lady Gaga hacen romántica presentación en los Óscar 2019

"Me encanta ver triunfar a mis amigos, independientemente del tipo de logro que sea o de la envergadura del premio. Tampoco soy de las que admira a la gente en función de lo impresionante del momento vivido. Quiero decir, Mark ha hecho tantas cosas de las que me siento orgullosa, tantas canciones que me han marcado... Este es solo otro ejemplo de su talento, de la perfección y la belleza de su trabajo", aseguraba en conversación con E! News.

Curiosamente, Miley no fue testigo directo de la consagración de su buen amigo en la escena cinematográfica -entre otras razones porque asegura no tener televisor- y del breve instante en que este se acercó al micrófono para dar las gracias a Lady Gaga por sus envidiables dotes como compositora, vocalista y por supuesto actriz.

Mira: Las parejas que enamoraron en la alfombra roja de los Oscar's 2019

"La verdad es que no soy la persona más adecuada para hablar de su reacción, porque no he visto la gala y tampoco le he visto a él. No tengo televisión y he tardado como siete horas en prepararme. El poco tiempo libre que he tenido lo he dedicado a jugar con mis perros", bromeó la artista, quien precisamente colabora con Ronson en su exitoso sencillo 'Nothing Breaks Like a Heart', antes de entrar en la concurrida fiesta de Vanity Fair.