Herederos de Michael Jackson demandan a HBO por filme sobre supuestos abusos

Los Ángeles, Estados Unidos.



Los herederos del cantante Michael Jackson demandaron a HBO por el polémico documental Leaving Neverland, que emitirán el próximo 3 de marzo y que explora las acusaciones de abusos sexuales contra el Rey del Pop.



La familia de Jackson presentó el jueves una denuncia utilizando un resquicio legal para atacar a HBO.



La demanda se basa en un antiguo contrato que consiguió HBO en 1992 para emitir Michael Jackson Live in Bucharest: The Dangerous Tour, un documental sobre un concierto del artista durante la gira de presentación de su disco Dangerous.



Siempre según el relato de la acusación, este contrato incluía una cláusula por la que HBO se comprometía a no hacer ningún tipo de comentarios o prácticas de cualquier tipo que pudieran “denigrar” a Jackson o sus representantes.



Ese texto legal también incluye presuntamente una condición por la cual HBO debería notificar y consultar a los herederos “si desea emitir programación adicional sobre Jackson”.



Trato

Los demandantes exigen que se dé un arbitraje confidencial entre las dos partes, donde los Jackson pedirán una indemnización que podría superar los cien millones de dólares.



Leaving Neverland ahonda a lo largo de casi cuatro horas en las acusaciones de abuso que rodearon a Jackson: “En el apogeo de su fama, Michael Jackson comenzó una larga relación con dos chicos, de siete y diez años, y sus familias. Ahora ya en la treintena, estos cuentan la historia de cómo fueron objeto de abusos sexuales por parte de Jackson”, dice la sinopsis del filme en la web del festival de Sundance donde se presentó en enero.