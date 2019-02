Dayanara Torres: famosos reaccionan tras diagnóstico de cáncer de ex-Miss Universo

Puerto Rico.

Este lunes Dayanara Torres consternó a sus fanáticos y colegas del espectáculo al revelar que fue diagnosticada con cáncer de piel.

La exmiss Universo 1993 dio a conocer su estado de salud en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"...Hoy tengo noticias un poco tristes, me han diagnosticado cáncer de piel, un melanoma, por una gran mancha a la que nunca presté atención, incluso aunque era nueva. Ha estado creciendo durante años y tenía una superficie irregular”, contó la belleza boricua, que aseguró que esta "fuerte". "Me he puesto en manos de Dios y sé que tiene todo el control.", se le escucha decir en otra parte del video.

Dayanara, madre de dos adolescentes productos de su extinto matrimonio con Marc Anthony, agregó "Mis hijos aunque están un poco asustados conocen mi fe y que tienen una madre luchadora".

Las reacciones a la triste noticia no se han hecho esperar y son miles lo que le han dedicado mensajes de motivación a la belleza de 44 años entre estos Olga Tañón, Ricky Martin, Luis Fonsi, Julián Gil o Clarissa Molina, entre muchos otros.

"Un abarazo fuerte Dayanara. Pa lante guerrera. Toda la fuerza positiva del mundo contigo." le escribió Ricky Martin.

Olga Tañón le expresó "Estarás bien en el nombre del Señor! Eres buena y luchadora!!!", escribió la mujer de fuego en la esfera virtual.

Luis Fonsi y su esposa Águeda López se sumaron a los buenos deseos para la modelo: "Voy a ti. Estamos contigo Boricua", escribió el intérprete de Despacito; "Querida amiga, te levantarás de esta también y nos darás ejemplo una vez más de lo que es ser una guerrera y valiente. Estoy contigo.", expresó la modelo.

Ednita Nazario le envío buenas vibras para este momento tan difícil: "Nuestro corazón, oraciones, buenas vibras y mejores deseos para ti, reina hermosa! Dios contigo, sin duda alguna!", escribió la cantante.

Tony Costa envío un mensaje en nombre de toda su familia: "Te queremos mucho, eres una guerrera de pies a cabeza, estás en nuestras oraciones, Ada (Adamari López), Alaïa y yo te mandamos millones de besos y abrazo súper fuerte.", escribió el coreógrafo.

Denise Bidot: "Estaremos Orando por ti y tu familia. Fuerza porque tu puedes superar esto, como la guerrera que eres. Dios está contigo. Mandándote toda la buena energía del mundo", expresó la modelo de talla grande.

Clarissa Molina "Bien lo dijiste, eres una guerrera y vas a salir de esta gloriosa porque así Dios lo quiere!. Dios te bendiga.", fue el mensaje dejado por la ex reina de belleza.

Otra belleza que reaccionó a las terribles noticias fue Zuleyka Rivera, "¡Todos estamos contigo! Las mejores energías y vibras de tus hermanos!", escribió la estrella de Univision.

David Zepeda también le envió un mensaje a Dayanara, "Ánimo linda, de la mano de Dios y con tu fe saldremos adelante.", señaló el actor mexicano.

"Todo va a salir bien. ¡Ten certeza!", le pronosticó la periodista de Telemundo María Celeste Arrarás.

Rashel Díaz le dedicó un mensaje de esperanza y fe, "Hermosa nada es imposible para Dios, Él te acompañará en este camino paso a paso y el final será de victoria, así lo declaramos en su nombre. Tu fuerza la has demostrado a través de los años y en esta ocasión vencerás una vez más de la mano de Dios, tu familia y todos los que te admiramos, Estarás en las oraciones de mi familia cada día."

Hasta el momento la actual jurado del concurso Mira quién baila no ha detallado que proceso seguirá para eliminar el melanoma.