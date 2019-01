Netflix intercede por actor de “Roma”

Ciudad de México, México

Netflix, productora de Roma, intenta que Jorge Antonio Guerrero, uno de los actores de la aclamada película dirigida por Alfonso Cuarón, consiga un visado que le permita acudir a la 91 gala de los premios Óscar, que tendrá lugar el próximo 24 de febrero y en la que el filme opta a diez estatuillas.

La revista Variety informó que Guerrero no pudo asistir a la gala de los Globos de Oro por no tener el visado correspondiente.

Estados Unidos le denegó la visa en tres ocasiones, como el propio actor relató a los medios de comunicación mexicanos.

“Llevé una carta que no quisieron leer”, comentó Guerrero a Variety. El departamento de Estado comunicó que, debido al cierre de la Administración Trump, no pueden responder a este tipo de solicitudes.

Por ese motivo, la compañía Netflix intervino entre el actor y el consulado estadounidense para que pueda acudir, con el resto del reparto de Roma, a la ceremonia de los premios de la Academia.

Ante la situación, Guerrero destacó que no está ofendido. “¿A cuántas personas más les pasa esto? ¿Cuántas personas arriesgan su vida para ir a Estados Unidos a trabajar, no para ir a una alfombra roja?”, aseveró el artista, quien da vida a Fermín, el hombre de quien se enamora Cleo (Yalitza Aparicio).

Esta no es la primera vez que se dan situaciones parecidas semanas antes de la gala por denegarse la visa de algún invitado extranjero. Kareem Abeed, productor del documental Last Men in Aleppo, nominado a los Óscar el año pasado, también tuvo problemas con su visa pero finalmente sí asistió.