R. Kelly y Sony Music ponen fin a su relación, según medios

Nueva York, EEUU.

La relación entre el cantante R. Kelly y Sony Music se acabó. El contrato que unía a la discográfica RCA, filial de Sony, y al cantante se rompió después de unas informaciones en las que se acusa al artista de múltiples agresiones sexuales, según informaron el viernes varios medios especializados.

"R. Kelly y Sony decidieron separarse", informó con fuentes anónimas el sitio especializado Billboard.

"Sony Music decidió poner fin a su relación profesional con R. Kelly", publicó por su parte el sitio de famosos Variety, con citas igualmente de fuentes sin identificar.

Contactada por la AFP, Sony Music no confirmó inmediatamente la información.

El cantante de Chicago, que previamente desmintió las acusaciones de agresión sexual, no realizó comentarios sobre esta noticia.

Los problemas de Robert Sylvester Kelly, autor del tema "I Believe I Can Fly" y que recientemente anunció un nuevo álbum, han empeorado en los últimos meses.

Las peticiones a boicotear al cantante se multiplican por la fuerza de movimientos como #MeToo y Time's Up a través del hashtag #MuteRKelly (silencia a R. Kelly) en Twitter.

La plataforma sueca de música en línea Spotify anunció en mayo que retiraba al artista de su oferta.

Pero el golpe de gracia fue la emisión a principios de enero en un canal de cable de un documental titulado "Surviving R. Kelly" (sobreviviendo a R. Kelly), en el que varias mujeres acusan al cantante y productor de 52 años de haber mantenido relaciones sexuales con niñas menores de 16 años y de rodearse de mujeres a las que convirtió en sus esclavas sexuales.

Desde que se diera a conocer el documental Lady Gaga lamentó públicamente haber colaborado con R. Kelly en una canción en 2013, describiendo como "horribles e indefendibles" los hechos de los que se acusa al cantante estadounidense y retiró su colaboración con el artista, “Do What U Want (With My Body), de todas las plataformas de streaming.

Días después la misma hija del artista, Buku Abi, se refirió al cantante como "un monstruo" y habló sobre el maltrato que ella, su madre y sus hermanos sufrieron a manos de R. Kelly.

"El mismo monstruo al que me enfrento es a mi padre. Soy muy consciente de quién y qué es él. Crecí en esa casa (...) Pasando por todo lo que he pasado en mi vida, nunca querría que nadie sintiera el dolor que he sentido", añadió la joven haciendo referencia a las víctimas que aparecen en el mencionado documental.

Kim Foxx, el fiscal de Chicago, de donde proviene el artista, hizo un llamamiento a los testigos para investigar estas acusaciones.

* Con información de AFP.