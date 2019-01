Lady Gaga lamenta haber colaborado con R. Kelly tras las acusaciones de abuso sexual

10 Jan 2019 / 05:28 PM / AFP /

La cantante anunció hoy la retirada de su canción "Do What U Want (With My Body)" -"Haz lo que quieras (Con mi cuerpo)"-, una colaboración, después de que las acusaciones de abuso sexual contra este artista hayan vuelto a resurgir.