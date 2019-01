Alfonso Cuarón se lleva dos Globos de Oro con "Roma"

Los Ángeles, EEUU.

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón se llevó este domingo el Globo de Oro a mejor película en lengua no inglesa por "Roma", una cinta sobre su infancia.

"Gracias familia, gracias México", dijo en español Cuarón, que agradeció el trabajo de Yalitza Aparicio y Marina De Tavira, que interpretaron a las dos mujeres que marcaron su vida -su madre y su niñera.

Cuarón también se llevó el premio a mejor director, sobrepasando a otros favoritos en la categoría, Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee y Adam McKay.

El mexicano, nomiando además a mejor guión, se inspiró en las mujeres que marcaron su infancia; los momentos que su madre enfrentó en la separación de su padre, y lo que vivió su empleada doméstica, una joven de origen indígena, al quedar embarazada tras sus primeras experiencias sexuales.

La película es un retrato en blanco y negro, vívido y profundo, de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales de aquel tiempo.

"Un gran porcentaje, 80%, 90%" del guión viene de mi memoria y de la de Libo", la niñera de Cuarón en la vida real sobre el que basó su personaje Cleo.

"Decir que viene de mi memoria no quiere decir que no es ficción, porque no hay nada más mentiroso que la memoria", dijo entre risas. "Al menos la mayoría de estos recuerdos los comparto con mi hermana y con Libo".

Cuarón fue el único hispano de los nominados en llevarse el Globo de Oro, los demás nominados eran Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Antonio Banderas y Lin-Manuel Miranda.