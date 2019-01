Globos de Oro 2019: Los latinos que compiten por un galardón

Los Ángeles, Estados Unidos.



El exclusivo Bervely Hilton de Los Ángeles se engalana este domingo para la 76 edición de los Globos de Oro.



Los galardones que cada año inauguran la temporada de premios en Hollywood, serán conducidos por los actores Sandra Oh y Andy Samberg.



Aunque no son vistos como un termómetro de lo que deparan los codiciados premios Óscar porque no vota la industria del cine sino los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro son considerados de muy alto perfil y una verdadera fiesta en la que el champán nunca para de rodar.



Cientos de estrellas desfilaran por la alfombra roja y entre ellos no pueden faltar los representantes de la comunidad hispana.



Varios artistas latinos compiten y figuran entre los favoritos para llevarse el Globo de Oro.







Alfonso Cuarón por "Roma", aparece como favorita para mejor película en lengua no inglesa y mejor dirección.



Antonio Banderas, compite a mejor actor dramático en una miniserie o película para TV por "Genius: Picasso".







Su compatriota Penélope Cruz, compite como mejor actriz secundaria en ese formato por su papel de Donatella Versace en la miniserie "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace", su debut en la televisión; y su compañero de reparto, el venezolano Edgar Ramírez, también como mejor actor secundario por encarnar al propio Gianni.







El actor estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, compite por el premio a mejor actor por "El regreso de Mary Poppins".