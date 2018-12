Travis Scott se decepcionó al enterarse que tendría una niña con Kylie Jenner

Los Ángeles, Estados Unidos.



El cantante Travis Scott, pareja de Kylie Jenner y padre de su pequeña Stormi, dio una entrevista a la revista Rolling Stone donde reveló que al principio soñaba con el nacimiento de un varón, un niño al que de alguna forma pudiera considerar como su sucesor, por lo que al enterarse de que sería padre de una niña no se emocionó tanto.



“En un primer momento me decía: ‘Hombre, necesitas tener un hijo’. Y cuando nos enteramos de que Stormi iba a ser una niña me quedé algo decepcionado. Pero después de un tiempo me di cuenta de que era genial, de que mi hija iba a ser lo mejor que me pasara en la vida. Cuando nació, ya me tenía conquistado y con ella la vida es desde luego maravillosa”, indicó el rapero estadounidense.



A pesar de haberse convertido en uno de los raperos más reputados y exitosos del momento gracias a las excelentes críticas y a las millonarias cifras de ventas cosechadas por su último disco Astroworld, dijo que le dedica tiempo de calidad a su hija, y aunque esté de gira, su pequeña siempre lo acompaña.



“No permito que nada se interponga entre mi hija y yo cuando pasamos tiempo juntos. Por ejemplo, los sábados son para mí los sábados de Stormi y me dedico exclusivamente a estar con ella en esos días. Aunque esté de gira, la niña se viene conmigo y los sábados son para ella. Esta niña tiene ya más sellos en su pasaporte de lo que muchos cabr**es acumularán en toda su vida”, agregó.



Habrá boda pronto



Travis también habló de su sólida relación con Jenner. “A pesar de lo rápido que ha sido todo, nuestro vínculo es sólido como una roca. Al principio éramos solo dos niños que se gustaban, no sabes si es real o una aventura. Y luego llegó un punto en el que estaba como “la necesito para vivir. Es ella. Así que nos casaremos pronto, solo tengo que proponérselo de una manera especial”, confesó.