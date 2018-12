Leonardo DiCaprio ha recaudado $100 millones para luchar contra el cambio climático

Estados Unidos.

La fundación benéfica del galardonado actor Leonardo DiCaprio ha recaudado más de $100 millones de dólares en la lucha contra el cambio climático.

El actor ganador del Óscar ha centrado gran parte de su atención en la sensibilización sobre el cambio climático en los últimos años, y su Fundación Leonardo DiCaprio (LDF), creada en 1998, acaba de superar una cifra histórica.

Durante un evento para celebrar el 20 aniversario de la fundación y de pasó ayudar a recaudar más fondos el histrión dedicó unas palabras a su hito:

“Cuando fundé LDF hace 20 años, lo hice basándome en la simple idea de que podríamos hacer una diferencia real al financiar directamente algunos de los proyectos ambientales más efectivos. Ya sea individuos, movimientos de base o grandes organizaciones sin fines de lucro, queríamos centrarnos en obtener fondos críticos para aquellos que podrían tener el mayor impacto."

“Estamos muy orgullosos de celebrar los 20 años de este modelo. Desde 1998, hemos apoyado más de 200 proyectos en cada continente y en cada océano desde la conservación de hábitats y especies, la energía renovable, el cambio climático, los derechos indígenas y más."

“Me complace anunciar $ 11 millones en nuevas subvenciones en nuestras seis áreas de programas, lo que eleva el impacto financiero total de LDF a más de $ 100 millones.", expresó la estrella de "Once Upon a Time in Hollywood".

El actor de El lobo de Wall Street lleva años dedicado al cambio climático, al recibir su primer Óscar a mejor actor dijo: ""El cambio climático es real. Está sucediendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente que enfrenta toda nuestra especie. Necesitamos trabajar juntos para dejar de postergarlo ... No demos por sentado este planeta..."

La celebración del aniversario de LDF contó con la presencia de varios famosos como Arnold Schwarzenegger, Madonna, Tobey Maguire, Ellen DeGeneres, Edward Norton, Moby y Robert Redford entre otros.

Además de una presentación especial del vocalista de Coldplay, Chris Martin, quien interpretpio "My Heart Will Go On,” “Viva La Vida,” y “Something Just Like This”.