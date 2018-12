2019: año del regreso y el final de “Game of Thrones” en HBO

España.



HBO se iniciará 2019 con nuevos episodios de la premiada serie True Detective y los estrenos de Deadly Class y Rosswell: New Mexico, así como la serie de producción propia de HBO Europa Success, sin olvidar que el próximo año será el del regreso y final de Game of Thrones.



Según avanzaron Valentine Lorant y Miguel Salvat, responsables de programación y compras de HBO, el año 2019 no será solo el de la octava y última temporada de Game of Thrones, sino que será también el de regresos muy esperados y estrenos de nuevas series de múltiples géneros.



Entre las ofertas más señaladas se destacan nuevas entregas de las series insignia de HBO, como Big little lies, El cuento de la criada, Killing Eve, Better things o Veep, y estrenos como Watchmen, What we do in the Shadows, Grand Hotel, Spanish princess, Chernobyl, Warrior o Gentleman Jack.

True Detective estrenará su tercera temporada el 14 de enero con la historia de un macabro crimen.

Y también está previsto que, a principios de año, en una fecha aún sin precisar, se estrene la película original Brexit, protagonizada por Benedict Cumberbatch.



Para los amantes del cómic, el 17 de enero se estrena Deadly Class, adaptación de la novela gráfica del mismo título, ambientado a finales de los años 80.



La historia sigue a un adolescente que accede a una escuela privada para criminales de élite adonde se forman chicos procedentes de poderosas familias mafiosas.



Otra de las más esperadas será la primera en estrenarse, el día 6: Success, la serie de producción propia de HBO Europa, que cuenta con el ganador de un Óscar Danis Tanovic al frente del proyecto. Constará de seis episodios.