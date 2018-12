Ana Brenda habla sobre su separación de Iván Sánchez

Ciudad de México.

Ana Brenda Contreras habló sobre su separación del actor Iván Sánchez, con quien mantuvo una relación por tres años.

La semana pasada la actriz había confirmado la ruptura con una entrevista a la revista ¡Hola!.

"Iván y yo estamos ahorita en un proceso que no podemos vernos mucho físicamente. Lo amo, lo adoro y es una persona superespecial", aseguró a la revista.

Según la publicación la ruptura se dio en abril, pero fue hasta ahora que la protagonista de Amar sin Ley dio a conocer el fin del romance que surgió cuando ambos grababan la telenovela Lo Imperdonable, en 2015.

Ahora la actriz habría querido referirse directamente sobre el tema en una publicación hecha en su Twitter donde pide respeto por las decisiones que ella toma en su vida privada y alude a la publicación que reveló su ruptura.

“Quienes me conocen saben que si algo me caracteriza es mi palabra y a mí no me gusta mentir y siempre he tenido una relación con mi público que cuido y respeto. Pero las relaciones de pareja y las separaciones son solo de dos, uno no puede tomar decisiones que el otro no esté de acuerdo.", detalla el texto replicado por el portal Quién.

"Dicho eso, cuando tienes pactados compromisos en entrevistas donde pediste que no te tocarán el tema, te preguntan por eso específico yo no puedo ni voy a mentir porque por eso luego pasan los desastres y malentendidos. Pero de eso a ser una exclusiva o que se venda es muy diferente. Un poco ridículo la verdad. Más cuando pides el borrador para que se trate con respeto y te lo mandan y luego lo cambian al imprimir. Qué mal”, agregan en las supuestas declaraciones de la actriz mexicana.

En otro bloque de texto la intérprete de la serie de Netflix Dynasty señaló la mal intención al querer lucrarse de su vida personal.

“Desde mis 15 años entendí que todo el mundo quiere sobrevivir y sacar lo que le sirva, así te dañe. Que si no das la cara, que si hablaste y abriste tu corazón fatal, que si te separas y no dices hacen lo imposible por exponerte, que si no hay problemas constantemente te separan, que si expones de más falso, que si de menos tienen problemas, es parte de. Por eso casi siempre es mejor no compartir absolutamente nada. Es triste pero así el mundo hoy en día”,

“Se les olvida que solo somos seres humanos buscando la felicidad y a veces ni uno sabe para dónde irá la vida. Desgraciadamente uno ya está acostumbrado a estas cosas. Los quiero mucho y gracias por su respeto”, concluye el mensaje, que según el portal habría sido borrado después de la plataforma donde fue publicado.

En la entrevista con ¡Hola! Ana Brenda habría dado detalles y los motivos del fin de su romance.

"Hay superbuena onda entre los dos. Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro. Está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé que pueda pasar el día de mañana".

Según la publicación fue el distanciamiento por motivos de trabajo lo que terminó con su relación, ya que él viajó a España para protagonizar la puesta en escena El Guardaespaldas, que se estrenó en septiembre de 2017.

Ella ha seguido con proyectos en México y recientemente regresó de grabar la serie Dynasty, en Estados Unidos..

"Es imposible forzar algo cuando estás tan lejos", declaró Ana Brenda a la revista.

"Yo no tengo un solo día libre grabando la serie y él también está metido de lleno en su carrera de vuelta en España, con un proyecto en el que le está yendo muy bien".

Por su lado el actor Iván Sánchez no ha dado declaraciones al respecto.