Monica Bellucci de novia con un hombre 18 años menor que ella

Redacción.

Hace unas semanas Mónica Bellucci revelaba en una entrevista a Paris Match que su corazón volvía a estar ocupado por primera vez desde su divorcio en 2013 del también actor Vincent Cassel, tras más de una década de unión y dos hijas en común.

En aquel momento la intérprete y chica Bond prefirió no entrar a dar detalles sobre el hombre que había conseguido conquistarla, limitándose a comentar que se trataba de una "persona normal" -en el sentido de que no formaba parte de su profesión- y que llevaban ya un "tiempo juntos". Sin embargo, era cuestión de tiempo que la identidad de su misterioso novio saliera a la luz y así ha sido.

Según publica la revista Voici, Mónica conoció en verano del año pasado a un atractivo artista y escenógrafo de 36 años llamado Nicolas Lefebvre y el flechazo habría sido instantáneo. Al igual que la famosa estrella, él también tiene una niña, en su caso de seis años, que ocupa todo su tiempo cuando no está trabajando en la galería que abrió hace una década en París.

La discreción de la pareja ha conseguido que apenas existan fotografías de ambos juntos; de hecho, la portada de la mencionada publicación muestra la primera instantánea en que se les ha visto besándose en público y que confirma, por tanto, la bonita historia de amor que están viviendo. Por otra parte, basta con echar un vistazo al perfil público de Instagram de su novio para comprobar en una de las pocas fotografías suyas que ha compartido que bien podría haberse dedicado al mundo de la moda que encumbró en un primer momento a Mónica gracias a su larga melena rubia y su bohemio estilo.

Pese a que su agenda profesional está más repleta de proyectos que nunca, algo que ella considera un privilegio a sus 54 años, la intérprete afirmaba en su conversación de noviembre con Paris Match que afortunadamente había encontrado a alguien capaz de respetar y adaptarse a su estilo de vida.

"Yo no puedo ofrecer a alguien una existencia cotidiana normal, bien estructurada y con cierto orden. Ese no ha sido jamás mi caso, a excepción de en lo que respecta a mis hijas. ¿Cómo podría exigirle a alguien algo que yo no podría proporcionarle? El hombre con el que comparto mi vida no se dedica a la misma profesión que yo, pero viaja muy a menudo. Así que su ritmo de trabajo le permite comprender el mío", comentaba Mónica en aquel momento para explicar una de las claves de éxito de su relación.