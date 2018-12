Kevin Hart, el presentador de los premios Óscar 2019

Los Ángeles.



El comediante estadounidense Kevin Hart ha recurrido a sus redes sociales para celebrar con todos sus seguidores su elección como maestro de ceremonias de la próxima gala de los Premios Óscar, que se celebrarán el 24 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood.



El actor también rindió un emotivo homenaje a su fallecida madre, Nancy, por el apoyo que siempre le brindó a la hora de construir una carrera que ahora parece haber llegado a su cima.

Dwayne Johnson y Kevin Hart en una escena de “Jumanji”.

“Me siento abrumado porque este ha sido uno de los grandes sueños de mi vida... Poder unirme a esta lista de artistas legendarios que me han precedido es simplemente increíble. Sé que mi madre tiene que estar sonriendo de oreja a oreja ahí arriba... Y por eso quiero agradecerle, y a mis amigos, familiares y fans, el respaldo que me han dado durante toda mi trayectoria”, dijo Hart en varios mensajes publicados en su Twitter e Instagram.



Propuesta



El humorista, padre de tres hijos: Hendrix (11) y Heaven (13), junto con su exesposa Torrei Hart, y del pequeño Kenzo con su actual pareja Eniko Parrish, ha prometido a todos sus seguidores que se esforzará al máximo para poder estar a la altura de la importante misión que le ha sido encomendada, a la que se ha referido directamente como “la oportunidad de toda una vida”.

Actuó con Ice Cube en la cinta “Infiltrados en Miami”.

“Me aseguraré personalmente de que este año la ceremonia de los Óscar sea muy especial. Valoro enormemente la oportunidad que me ha dado la Academia y ahora solo nos queda ponernos a trabajar. Siempre he dicho que ser maestro de ceremonias de los Óscar es la oportunidad de toda una vida y me alegro de que por fin haya llegado el día”, agregó el intérprete, conocido por haber protagonizado títulos como Escuela para fracasados (2018) y Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017).



Logro



En los 91 años de la Academia, Hart es uno de los pocos artistas afroamericanos que ha sido elegido para presentar la gala de los Óscar. Junto con Hart, Chris Rock, Whoopi Goldberg y Richard Pryor han sido los únicos anfitriones negros que han presentado la ceremonia hasta la fecha.

Protagonizó “The Wedding Ringer” junto con Josh Gad.

Hart llevaba años empeñado en ser el presentador de la premiación. “Si puedo empezar la campaña ahora y participar en ella estoy por la labor”, dijo en 2015 a Los Angeles Times. En 2016 aseguró a The New York Times que creía que presentaría los premios de la Academia “más pronto que tarde”.



“Soy paciente y esperaré a ello, pero no hay ninguna duda en mi cabeza de que sucederá”.