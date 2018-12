Jennifer Andrade muestra su pancita en redes sociales

San Pedro Sula, Honduras



La ex Miss Honduras Jennifer Andrade publicó en Instagram las primeras imágenes donde muestra su pancita de embarazo. La modelo está esperando un bebé con su pareja, el famoso comediante canadiense Russell Peters.



“My not so little bump (Mi ya no tan pequeña panza)”, escribió Andrade, de 26 años, en la descripción de la foto donde aparece mostrando su avanzado estado de gestación.



Peters, de 48 años, comentó la publicación de su bella novia hondureña. “Our not so little bump (Nuestra no tan pequeña panza”, escribió el humorista, quien está emocionado por convertirse en padre por segunda ocasión.



Peter ya tiene una niña de 7 años, fruto de su extinto matrimonio con Mónica Díaz.



Peters y Andrade se encuentran actualmente en Canadá. La catracha ha compartido algunas fotos en sus redes sociales de su visita al país de su pareja.