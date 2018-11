Rita Ora defiende el uso de playback en el desfile de Acción de Gracias de Macy's

Nueva York, EEUU.

Rita Ora ha sido la última cantante en vivir un momento de puro bochorno sobre el escenario este jueves durante su participación en el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias celebrado en Nueva York, al resultar evidente que estaba haciendo playback como resultado de unos problemas técnicos.

Las siempre atentas redes sociales no tardaron en hacerse eco del error y allí comenzó una campaña de desprestigio contra la estrella musical, que sin embargo ha encontrado un inesperado defensor en John Legend, otra de las estrellas invitadas a la tradicional cabalgata.

El respetado músico ha recurrido a Twitter para revelar que él tampoco cantó en directo, al igual que el resto de artistas que han participado en el evento, sin importarle que esa afirmación pudiera repercutir negativamente en su reputación.

"Un dato curioso. Todos estamos obligados a hacer playback en ese desfile porque las carrozas no tienen capacidad para albergar el equipo de sonido necesario para una actuación en directo. Espero que todos disfrutaran igualmente. Pero que sepan que si vienen a uno de mis recitales, las voces son cien por cien reales", ha asegurado Legend en su propio perfil, en el que también ha respondido a algunas dudas de sus seguidores explicando, por ejemplo, que aunque el micrófono no esté encendido él opta por cantar como si sí lo estuviera.

Su bonito gesto no ha tardado en llamar la atención de Rita, que ha utilizado esa oportunidad para defenderse ante los 'haters'

"Gracias por aclarar lo que yo misma estaba a punto de tuitear. Para nosotros resulta un incordio, pero qué se le va a hacer. Todos mis conciertos son siempre cien por cien en directo. Prepárense para cuando vengan a alguno de ellos. Y ahora vuelvo a centrarme en mis vacaciones. Que disfruten de las suyas", ha añadido ella dando por zanjado el debate, pese a lo cual no pudo resistirse a echar mano una vez más de las redes sociales para aclarar: "Ya sabéis que una servidora no hace playback. No es lo mío. Ahora permitanme que vaya a buscar algo de pavo".

Los organizadores del desfile, la compañía Macy's, se ha disculpado públicamente por las "dificultades técnicas" que repercutieron negativamente en las actuaciones de sus estrellas invitadas.

En los videos que circulan se puede ver como la estrella no está en sincronía con la música y parece perderse por lapsos.

La 92 edición del popular desfile contó con otras estrellas como Bad Bunny, Kelly Clarkson, Leona Lewis, Kane Brown, Bazzi, Pentatonix, Diana Ross y Sugarland, entre otros.