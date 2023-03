¿Los animales también son infieles?

Los animales no actúan bajo razonamientos lógicos, sino por instinto, y que para ellos no existen los conceptos de traición o celos como los conocemos, pero sí existe el sentimiento de propiedad y territorio y esto también aplica para sus respectivas parejas, lo cual trae constantes enfrentamientos para lograr una conquista o reafirmar el papel de la pareja frente al nuevo invasor que llega a romper la armonía del hogar.

Otro caso es el de los pinzón cebras, una especie de pájaro doméstico. Debido a las infidelidades de las hembras, algunos de los descendientes son engendrados por otros machos. ¿A qué se deben estos engaños? La explicación está en los genes heredados de sus ancestros masculinos, según una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.