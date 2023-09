Perdió su empleo y puso negocio con los únicos 300 lempiras que tenía

Sin trabajo y un hijo para cuidar sola en el peor momento de la pandemia de Covid-19, Iveth Rodríguez, no tenía opción, debía salir a luchar y en su bolsa solo cargaba 300 lempiras, por lo que no podía darse el lujo de sentarse y lo único que se le ocurrió hacer para salir de aquella crisis fue ponerse creativa.

La hondureña, desesperada con varios meses sin empleo y llevando currículum a muchos lugares, pero la respuesta fue siempre igual: No, no y no, hasta que un día se puso a ver tutoriales para ver cómo elaborar arreglos y desayunos sorpresas y su vida cambió.

“Yo era vendedora de ropa para una empresa y debido a la pandemia varias tiendas cerraron. Esto nace por la necesidad, yo no me miraba inflando ni un globito, pensé que no tenía arte para eso”, contó la emprendedora.

Agregó que la primera cajita sorpresa que elaboró la publicó en Marketplace de Facebook y en eso momento le escribieron varias personas, ya que lo puso a un precio accesible.