Eta y Iota le arrebató todo y hoy se levanta con emprendimiento de joyas

Esta hondureña nos compartió su historia, tiempo antes de 2020 ella había intentado buscar el “sueño americano”, pues pasó mucho tiempo desempleado sin poder ubicarse en ninguna empresa, por lo que tomó la decisión de irse a Estados Unidos de manera irregular; sin embargo, no logró llegar.

Durante su estadía en México, la hondureña aprendió hacer de joyería artesanal, sin pesar que en el futuro ese sería su forma de ganarse la vida. Regresó a Honduras, montó su emprendimiento, se mudó a casa de su madre en La Lima, Cortés y fue cuando perdió todo en las inundaciones.

”Cuando regresé a Honduras no tenía como sustentar a mis hijos y a mí y mi mamá me dio la idea de poner un emprendimiento de bisutería, pero yo no tenía cómo pagar un taller, compré el material y comencé a ver videos de YouTube”, contó Banegas.