Tía y sobrino perseveran y emprenden con tiendas en San Pedro Sula

Extravaganza Boutique

Por otro lado, Alexander Enamorado de 30 años de edad, pero siempre con las enseñanzas de su tía abrió su propia tienda “Extravaganza Boutique” que se ubica en Barrio Guamilito, 4 Calle, 11 avenida, frente al Instituto María Auxiliadora de San Pedro Sula.

“Mi negocio nació desde los consejos que me dio mi tía que es como mi madre, ya que desde mis 12 años ella me inculcó siempre ser un emprendedor, desde ahí dije la moda es para mi y ahora en mis tiempos libres paso viendo páginas de moda para estar actualizado”, comparte Alexander.

“El primer reto que enfrenté en mi vida fue cuando mi madre falleció. pues ya que éramos solo nosotros dos, me quedé con mi tía, ella desempeñó el rol de madre y me enseñó sobre sus ventas, ya que íbamos a vender a varias empresas, nos movíamos en buses con bolsas negras y maletas para mostrar la mercadería a nuestros clientes, en ese tiempo para ahorrarle a ella dinero, recuerdo que me iba caminando desde muy lejos hasta el City Mall a visitar a otra clienta, y luego me iba caminando para el centro donde teníamos otro local para guardar la mercadería”, recuerda el joven sampedrano.

“Se que era muy arriesgado ya que podrían robarme la mercadería, pero la idea era ahorrar dinero, luego se consiguió un vehículo y con el tiempo hicimos muchos clientes, yo empecé mi emprendimiento solo a los 23 años, ya llevo 7 años siendo independiente y he crecido poco a poco gracias a Dios primeramente y a los consejos que ella me dio, porque sin ella mis sueños tal vez no se hubiesen cumplido”, reflexiona el emprendedor catracho.