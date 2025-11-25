Javier Brocato, joven liberal que propone una renovación para Omoa

San Pedro Sula, Honduras

Francisco Javier Brocato es el candidato a la alcaldía en el municipio de Omoa, Cortés, por el Partido Liberal de Honduras y este martes será el invitado del foro Hablemos de Política de La Prensa, El Heraldo y gotv.

Tiene 29 años y nació en el municipio al que quiere cambiar con un elaborado plan de trabajo y una corporación municipal conformada por personas mayores que él, pues a su juicio es una mezcla de juventud y experiencia.

Es un político joven y proviene de una familia dedicada al turismo, lo que le da claridad para saber qué hacer en ese rubro tan importante en la zona.

Su campaña ha generado expectativas entre los habitantes de este municipio costero, que busca un liderazgo fresco y transformador. Es hijo de Rosa Brocato e Ivan Matute, destacados empresarios de turismo en Omoa, está casado y tiene una hija.

Estudió en la escuela Abraham Riera Peña del municipio donde nació y posteriormente se trasladó a la capital industrial para obtener una licenciatura en administración turística en la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El joven ha destacado en su municipio como fundador de la organización Jóvenes por Omoa. Su papel fue fundamental durante la crisis provocada por la pandemia del Covid 19 promoviendo acciones solidarias y de apoyo comunitario.

Actualmente, es presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canaturh-filial Omoa, ya que se dedica al rubro turístico manejando restaurantes en la zona.

Brocato es un político ligado a las estructuras del Partido Liberal, activo especialmente en la escena municipal de Omoa y en redes sociales.