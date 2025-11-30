  1. Inicio
El JTR abrió centros de votación con una hora de retraso

Los portones en el JTR abrieron con casi una hora de retraso en San Pedro Sula

  • 30 de noviembre de 2025 a las 08:54 -
El JTR abrió centros de votación con una hora de retraso

Ciudadanos en el protón principal del Instituto José Trinidad Reyes

 Foto: La Prensa
San Pedro Sula

Las puertas del Instituto José Trinidad Reyes abrió sus puertas al filo de las 8 de la mañana, casi con un ahora de retraso.

Los electores gritaban ante los portones, abran, abran, ya que, decenas, se encontraban afuera listos para ejercer el sufragio desde las seis de la mañana.

Autoridades del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), dieron el banderillazo oficial de apertura de centros de votación a las 7:00 am, pero en este centro a las ocho de la mañana se abrieron los portones.

Los responsables del control del portón permitieron el ingreso de los adultos mayores, inicialmente para que se dirigieran a sus Juntas Receptoras de Votos (JRV), posteriormente el resto de electores.

UN ciudadano se quejó porque llegó desde las seis de la mañana y el atraso se debió a que el responsable de los portones había olvidado las llaves en su casa.

