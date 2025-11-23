  1. Inicio
Así fue el cierre de campaña de Nelson Ávila, candidato del PINU

Al candidato presidencial lo acompañó Ana Castro, candidata a alcaldesa del Distrito Central. Recorrieron en caravana varias zonas de Comayaguela

Nelson Ávila, candidato presidencial del partido PINU.

Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial del Partido de Innovación y Unidad (PINU), Nelson Ávila, concluyó este domingo su campaña electoral con una caravana que partió desde la sede del partido, en la calle Real de Comayagüela, y finalizó en la colonia El Carrizal.

Durante el recorrido, Ávila estuvo acompañado por Ana Castro, candidata a alcaldesa del Distrito Central, así como por aspirantes a diputaciones por Francisco Morazán.

Simpatizantes del PINU se sumaron a la movilización a bordo de sus vehículos, portando banderas y pancartas en apoyo a la candidatura y con el objetivo de motivar la participación ciudadana en las próximas elecciones generales.

La actividad formó parte del cierre de agenda del instituto político antes del inicio del período de silencio electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

 (Nelson Ávila junto a Ana Castro, candidata a la alcaldía del Distrito Central.)

Frases de Nelson Ávila

A eso de las 3:30 PM, Nelson Ávila ofreció una conferencia de prensa que compartió vía redes sociales desde el salón Miguel Ángel Pavón, donde repasó de manera detallada sus propuestas de gobierno dirigidas al pueblo hondureño.

En el acto estuvieron presentes Doris Gutiérrez, presidenta del PINU, así como diversos coordinadores y designados presidenciales de ese partido.

“El problema son los grupos de poder que controlan al tripartidismo, porque el responsable no es el liberal honesto, ni el nacionalista honesto ni el Libre honesto; el responsable de la crisis en Honduras son aquellos que han tenido el poder y ahora ya no pueden prometer absolutamente nada”, manifestó el candidato presidencial.

Además, expresó que “la violencia solo la hacen los que son incapaces y los que no respetan al pueblo hondureño”.

Y finalizó diciendo que “esperamos que el pueblo hondureño cambie y diga basta ya. Sin duda, en Honduras hay un grito en silencio”.

