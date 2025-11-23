Así fue el cierre de campaña de Nelson Ávila, candidato del PINU

Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial del Partido de Innovación y Unidad (PINU), Nelson Ávila, concluyó este domingo su campaña electoral con una caravana que partió desde la sede del partido, en la calle Real de Comayagüela, y finalizó en la colonia El Carrizal.

Durante el recorrido, Ávila estuvo acompañado por Ana Castro, candidata a alcaldesa del Distrito Central, así como por aspirantes a diputaciones por Francisco Morazán.

Simpatizantes del PINU se sumaron a la movilización a bordo de sus vehículos, portando banderas y pancartas en apoyo a la candidatura y con el objetivo de motivar la participación ciudadana en las próximas elecciones generales.