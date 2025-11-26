Centros educativos serán entregados al CNE este viernes para las elecciones

Tegucigalpa, Honduras

Así lo aseguró Daniel Esponda, ministro de Educación. “Se han dado instrucciones a todos los directores y directoras para garantizar que las condiciones sean adecuadas y seguras”, dijo a medios de comunicación.

Este viernes serán entregados los centros educativos que servirán como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 30 de noviembre a las autoridades departamentales y municipales del Consejo Nacional Electoral ( CNE).

Las declaraciones del funcionario se dan luego de que autoridades electorales de Copán denunciaran que el director departamental de Educación entregó las llaves de los centros que serán usados como centros de votación a las Fuerzas Armadas.

Esponda aclaró que la situación se dio únicamente en ese departamento y explicó que el director departamental actuó siguiendo instrucciones del CNE.

“Nosotros somos respetuosos de la ley y solo es el caso del departamento de Copán, donde el director departamental recibió una comunicación de la máxima autoridad departamental del CNE. Nosotros vamos a entregar las llaves a quien nos diga el Consejo Nacional Electoral”, afirmó.

Reiteró que cualquier acceso a los centros educativos será coordinado mediante los procedimientos del CNE, con el objetivo de garantizar orden en el proceso.

Para este proceso electoral, la Secretaría de Educación pone a disposición del CNE unos 17,500 planteles educativos, aseguró el funcionario.