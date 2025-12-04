¿Cuáles son las actas que el CNE revisa y que denomina como Contingencia uno y dos?

En la contingencia uno están las actas que no pudieron ser transmitidas desde los centros de votación. Faltan las de Cortés, Yoro, Atlántida, Colón, Ocotepeque y Lempira

    Fotografía desde el centro de cómputo del CNE.

Tegucigalpa

El CNE informó que actualmente se desarrollan dos procesos denominados Contingencia 1 y Contingencia 2. ¿Qué son y qué labores se realizan? Aquí se lo contamos.

En Contingencia 1 se incorporan a la divulgación de resultados las actas que, habiendo sido procesadas el 30 de noviembre, no pudieron ser transmitidas desde los centros de votación. Contingencia 2 incluye las actas que no fueron escaneadas, procesadas ni transmitidas por la JRV.

Contingencia 1 aplica cuando el acta ya fue procesada en el kit tecnológico del centro de votación, pero no logró transmitirse. En estos casos, el equipo retorna a la bodega tecnológica, se sincroniza y envía automáticamente el acta al sistema central.

Hasta el momento, en Contingencia 1 se han procesado actas de Francisco Morazán, La Paz, Comayagua, Valle, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Santa Bárbara, Yoro, el municipio de El Progreso, Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

Aún sigue pendiente la información de los departamentos de Lempira, Yoro, Cortés, Ocotepeque, Colón y Atlántida.

Contingencia 2 se aplica a las actas que no pudieron ser escaneadas, procesadas ni transmitidas desde la JRV. Estas actas son extraídas en el Centro Logístico Electoral de Tegucigalpa, escaneadas de forma masiva y transmitidas al servidor central bajo estrictas medidas de auditoría y seguridad.

“El CNE espera concluir el procesamiento en el menor tiempo posible hasta alcanzar el 100 %, recordando a la ciudadanía que el voto de cada hondureño tiene el mismo valor en cualquier parte del país”, aseguró Cossette López, consejera del CNE.

