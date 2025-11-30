Cossette López encara a militar: "Es violación a los derechos humanos"

Un video que se ha difundido ampliamente en redes sociales muestra un tenso momento protagonizado por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y un miembro de las Fuerzas Armadas en un centro de votación.
En las imágenes se observa a la funcionaria encarando al militar, luego de que este, supuestamente, la fotografió, acción que —según López— constituye una violación a la ley y a su intimidad.
Visiblemente molesta, la consejera se dirige al uniformado y le cuestiona la procedencia de la orden. “¿Quién les ha dado esa orden? No es correcto, es violación a los derechos humanos. Yo sé que solo están obedeciendo órdenes, pero no es correcto”, se escucha decir a López en el video, mientras otros ciudadanos observan la escena.
El clip ha generado debate público sobre los límites de la labor de resguardo militar dentro de los centros de votación y el respeto a los derechos de los funcionarios y votantes.
Sobre las elecciones generales 2025
Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.
En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.