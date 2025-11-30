Cossette López encara a militar: "Es violación a los derechos humanos"

Tegucigalpa, Honduras

Un video que se ha difundido ampliamente en redes sociales muestra un tenso momento protagonizado por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y un miembro de las Fuerzas Armadas en un centro de votación.

En las imágenes se observa a la funcionaria encarando al militar, luego de que este, supuestamente, la fotografió, acción que —según López— constituye una violación a la ley y a su intimidad.

Visiblemente molesta, la consejera se dirige al uniformado y le cuestiona la procedencia de la orden. “¿Quién les ha dado esa orden? No es correcto, es violación a los derechos humanos. Yo sé que solo están obedeciendo órdenes, pero no es correcto”, se escucha decir a López en el video, mientras otros ciudadanos observan la escena.