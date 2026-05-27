Precio del dólar este miércoles 27 de mayo en Honduras

Cortés, Honduras.

De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), el dólar estadounidense registró este miércoles 27 de mayo un nuevo ajuste alcista frente al lempira. El precio de compra se situó en L26.6526 , mientras que el precio de venta alcanzó L26.7859.

El tipo de cambio de compra refleja el valor al que bancos y casas de cambio adquieren los dólares de sus clientes, principalmente personas naturales y empresas exportadoras.Contexto económico y demanda de dólares

La subasta diaria de divisas, establecida por el BCH, busca equilibrar la oferta y la demanda de moneda extranjera en el país.

La tendencia al alza en el tipo de cambio está influenciada por varios factores: el aumento en las importaciones de bienes, pagos de deuda externa y la necesidad de divisas por parte de sectores productivos.