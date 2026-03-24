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WingStreet revoluciona el concepto de las papas fritas con su nueva línea Loaded Fries

La marca líder en alitas presenta una propuesta innovadora que fusiona texturas y sabores intensos, diseñada para transformar un acompañamiento clásico en el plato protagonista.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 15:06 -
  • Juan F. Sánchez
WingStreet revoluciona el concepto de las papas fritas con su nueva línea Loaded Fries

El equipo de Grupo Comidas durante el lanzamiento del producto, en Pizza Hut Galerías del Valle.
San Pedro Sula.

El panorama gastronómico local recibe una noticia que promete deleitar a los amantes del sabor urbano. WingStreet ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nueva línea Loaded Fries, una apuesta que busca elevar las tradicionales papas fritas a una categoría superior mediante la combinación de ingredientes premium y sus icónicas proteínas.

Esta nueva propuesta no es solo un complemento, sino una comida completa diseñada para quienes buscan una experiencia indulgente. Con un menú que se divide en cuatro variantes distintas, la marca asegura que hay una opción ideal para cada tipo de antojo, utilizando la frescura y el sazón que los caracteriza.

La joya de la corona para los amantes del contraste es, sin duda, la Bacon Loaded Fries. Esta versión presenta una base de papas perfectamente doradas, cubiertas por una generosa capa de queso mozzarella derretido, trozos crujientes de tocino y un equilibrio perfecto entre salsa Ranch y salsa BBQ.

WingStreet revoluciona el concepto de las papas fritas con su nueva línea Loaded Fries

Para quienes prefieren la textura de un buen empanizado, las Tender Loaded Fries ofrecen una solución contundente. Este plato integra cuatro piezas de jugosos *tenders* de pollo, bañados en una rica salsa barbacoa que se funde con las papas, creando una combinación de sabores ahumados y dulces irresistible.

WingStreet revoluciona el concepto de las papas fritas con su nueva línea Loaded Fries

Por otro lado, los puristas del hueso tienen su lugar con las Wings Loaded Fries. Esta opción eleva la apuesta al incluir seis de las famosas alitas de la casa, bañadas en la salsa de elección del cliente, convirtiendo el plato en una experiencia interactiva donde la proteína y el carbohidrato conviven en total armonía.

WingStreet revoluciona el concepto de las papas fritas con su nueva línea Loaded Fries

La cuarta alternativa son las Boneless Loaded Fries, pensadas para una comodidad total al comer. En este caso, las papas se sirven acompañadas de seis trozos de pollo deshuesado bañados en salsa BBQ, complementados con la cremosidad de la salsa Ranch y una salsa adicional que añade un toque extra de complejidad al paladar.

WingStreet revoluciona el concepto de las papas fritas con su nueva línea Loaded Fries

No pierdas la oportunidad de probar esta explosión de sabor en cualquiera de nuestras sucursales o a través de los canales de entrega a domicilio. Las nuevas Loaded Fries de WingStreet han llegado para quedarse y redefinir todo lo que creías saber sobre las papas fritas. Ya disponibles en restaurante, y a través de canales digitales.

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Redacción web
Juan F. Sánchez

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