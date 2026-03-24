WingStreet revoluciona el concepto de las papas fritas con su nueva línea Loaded Fries

San Pedro Sula.

El panorama gastronómico local recibe una noticia que promete deleitar a los amantes del sabor urbano. WingStreet ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nueva línea Loaded Fries, una apuesta que busca elevar las tradicionales papas fritas a una categoría superior mediante la combinación de ingredientes premium y sus icónicas proteínas.

Esta nueva propuesta no es solo un complemento, sino una comida completa diseñada para quienes buscan una experiencia indulgente. Con un menú que se divide en cuatro variantes distintas, la marca asegura que hay una opción ideal para cada tipo de antojo, utilizando la frescura y el sazón que los caracteriza.

La joya de la corona para los amantes del contraste es, sin duda, la Bacon Loaded Fries. Esta versión presenta una base de papas perfectamente doradas, cubiertas por una generosa capa de queso mozzarella derretido, trozos crujientes de tocino y un equilibrio perfecto entre salsa Ranch y salsa BBQ.