UNITEC revoluciona el panorama académico con el lanzamiento de su nueva revista científica LUMEN

El enfoque de LUMEN no es casualidad; la publicación se centra en áreas críticas como las metodologías activas de aprendizaje y las estrategias de evaluación alternativas. También pone especial énfasis en el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías aplicadas al entorno educativo moderno.

La estructura editorial de la revista está diseñada para la agilidad, operando bajo un modelo de publicación continua con un volumen anual. Los colaboradores pueden participar a través de diversos formatos, incluyendo artículos originales, reportes de casos, revisiones, cartas al editor y artículos de opinión.

En su edición inaugural, la ingeniera Rosalpina Rodríguez, Rectora de la universidad, lidera el número con un editorial titulado “El ser humano en el centro de la innovación”. En sus líneas, destaca que, a pesar del auge tecnológico, la esencia de la educación reside en la conexión humana.