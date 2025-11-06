Supermercados Colonial recibe el reconocimiento de Sello FUNDAHRSE por quinto año consecutivo

San Pedro Sula.

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró en San Pedro Sula la XIX Edición del Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un evento que reunió a organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible del país. La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, escenario donde se reconoció el trabajo de empresas que promueven iniciativas con impacto social, ambiental y económico. Entre las compañías galardonadas destacó Supermercados Colonial, que recibió por quinto año consecutivo el Sello ESR, reafirmando así su dedicación constante al bienestar del pueblo hondureño. Este reconocimiento consolida a la empresa como un referente en prácticas responsables dentro del sector comercial, gracias a sus programas de apoyo comunitario y su compromiso con la sostenibilidad.

El reconocimiento fue entregado a Fernando Quintana, gerente de Supermercados Colonial, quien expresó el orgullo de la empresa por contribuir de manera activa al desarrollo de las comunidades donde opera. Quintana señaló que este logro es fruto del esfuerzo conjunto de colaboradores, proveedores y aliados estratégicos que impulsan proyectos sociales de alto impacto.

Durante el evento también estuvo presente Alberto Díaz Lobo, fundador del Grupo Eterna y Presidente de Corporación La Cumbre, considerado uno de los líderes empresariales más influyentes del país. Su presencia subrayó la relevancia del acto y el creciente interés del sector privado por fortalecer la responsabilidad social empresarial como un pilar para el desarrollo nacional. La labor social de Supermercados Colonial ha cobrado especial importancia en los últimos años, destacándose por iniciativas que promueven la salud, la nutrición, el acceso a servicios básicos y la protección del medio ambiente. La empresa ha logrado establecer una relación cercana con las comunidades, acompañándolas en proyectos que fomentan la seguridad alimentaria, la educación y el bienestar integral.