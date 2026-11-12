Supermercados Colonial enciende la magia navideña con “Santa Viene Sobre Ruedas” y regala dos vehículos Geely

San Pedro Sula.

Con la llegada de una de las épocas más especiales del año, Supermercados Colonial dio la bienvenida oficial a la Navidad mediante el lanzamiento de su campaña “Santa Viene Sobre Ruedas”. Esta iniciativa de Navidad y Año Nuevo 2026 fue diseñada especialmente para premiar la preferencia de miles de consumidores y llenar de entusiasmo cada visita a sus tiendas. La presentación oficial se llevó a cabo en las instalaciones de Supermercados Colonial #2, ubicado en el Boulevard del Norte de San Pedro Sula, Cortés. La actividad reunió a invitados especiales, miembros de la prensa, directivos de la cadena de supermercados y representantes de Casa Jaar, quienes conocieron de primera mano las sorpresas preparadas para cerrar el año.

Como atractivo principal de la mecánica promocional, los clientes podrán canjear un boleto por cada 450 Puntos Colonial acumulados en sus compras. Con estos boletos participarán directamente en el gran sorteo de dos modernos vehículos de la marca Geely: un modelo GX3 Pro y un Coolray GF. La generosidad de la campaña también incluye el codiciado premio “Super del Año”, diseñado para aliviar el presupuesto del hogar durante los próximos doce meses. Los afortunados ganadores recibirán una mensualidad de 4,000 lempiras en compras durante todo el 2027, permitiéndoles llevar a casa sus artículos favoritos sin preocupaciones.