Repuestos del Atlántico celebra 31 años premiando la fidelidad del conductor hondureño

San Pedro Sula.

Cumplir más de tres décadas liderando el mercado automotriz no es una tarea sencilla, pero Repuestos del Atlántico (Retlan) lo ha logrado con creces. Este año, la prestigiosa empresa celebra con orgullo su 31 aniversario, consolidándose como el aliado indiscutible de miles de hondureños que buscan mantener sus vehículos en óptimas condiciones gracias a un catálogo caracterizado por la alta calidad y los precios más competitivos del mercado nacional. Para festejar este hito junto al pueblo hondureño, Retlan ha preparado una semana llena de sabor y grandes sorpresas. Desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de julio, la sucursal de San Pedro Sula, estratégicamente ubicada en la 3 avenida, 15 calle, se convertirá en el epicentro de la celebración al albergar las tradicionales “taqueadas” gratuitas para todos sus visitantes a partir de las 9:00 de la mañana.

La respuesta y participación de los conductores locales promete ser masiva, por lo que se recomienda asistir temprano, ya que los deliciosos tacos se servirán diariamente hasta agotar existencias. La experiencia en este tipo de eventos demuestra que el gran flujo de clientes y el ambiente festivo suelen agotar el banquete de cortesía poco antes de las 12:00 del mediodía, transformando cada mañana en una verdadera fiesta de comunidad. Pero las buenas noticias no se limitan a la gastronomía. Pensando en el bienestar y el entretenimiento de las familias que confían en su servicio, la empresa ha lanzado una espectacular promoción por tiempo limitado; todos aquellos clientes que realicen compras mayores a los 2,500 lempiras recibirán la oportunidad de ingresar de forma directa en el sorteo de un viaje de ensueño al Caribe para dos personas con todo incluido. El sorteo se realizará el 30 de septiembre.