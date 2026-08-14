Prolevo llega con innovación farmacéutica para el hipotiroidismo a Centroamérica y el Caribe

La compañía farmacéutica multilatina Procaps ha dado un paso significativo en la atención de la salud metabólica regional al expandir la disponibilidad de Prolevo hacia El Salvador, Honduras y República Dominicana. Esta formulación de levotiroxina en cápsula blanda de gelatina responde directamente a uno de los desafíos clínicos más recurrentes en la práctica médica diaria: la variabilidad en la absorción del tratamiento base para el hipotiroidismo.

El hipotiroidismo, caracterizado por la deficiencia de las hormonas tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) en la sangre, sigue siendo una condición frecuentemente subdiagnosticada. Sus síntomas, como fatiga, cambios de peso y disfunción cognitiva leve, aparecen de forma progresiva e inespecífica. Además, al ser la levotiroxina un fármaco de estrecho margen terapéutico y sensible al pH gastrointestinal, pequeñas fluctuaciones en su biodisponibilidad causan un descontrol clínico sostenido que afecta la calidad de vida y la productividad del paciente.

La nueva alternativa incorpora la tecnología patentada de cápsula blanda de gelatina desarrollada por Procaps, la cual ofrece importantes ventajas farmacocinéticas. Entre ellas destaca una absorción más consistente, mayor precisión en la dosificación y una mejor tolerabilidad gástrica. Esta innovación resulta especialmente beneficiosa para pacientes con gastritis, en uso de inhibidores de bomba de protones o con síndromes de malabsorción.