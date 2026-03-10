El Porsche World Road Show reúne más de 25 modelos en Guatemala

Guatemala.

El Porsche World Road Show es una de las plataformas internacionales más importantes de la marca alemana para acercar su portafolio a clientes y medios especializados. El evento recorre distintos países ofreciendo experiencias de conducción diseñadas para demostrar el desempeño, la tecnología y la ingeniería que caracterizan a Porsche. La edición realizada en Guatemala reúne a más de 350 participantes provenientes de Centroamérica y México, quienes durante varios días tienen la oportunidad de conducir cerca de 25 modelos distintos de la marca en pruebas dinámicas desarrolladas tanto en circuito como en carretera abierta.

El evento fue realizado en Guatemala por Porsche y Grupo Los Tres, distribuidor de la marca en ese país. Lama Motors, distribuidor exclusivo de Porsche en Honduras, participó como invitado y acompañó a periodistas hondureños que asistieron a vivir la experiencia. “Para Lama Motors es un orgullo poder acercar la experiencia Porsche a la región. Porsche no es solamente un vehículo; es una marca que representa innovación, ingeniería de alto nivel y una historia profundamente ligada al automovilismo”, explicó Daniela Lama, directora de marketing de Lama Motors.

El programa incluye distintas pruebas de manejo diseñadas para explorar las capacidades de los vehículos en diferentes escenarios. En las dinámicas de pista destacan deportivos como el Porsche 911 GT3, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS y el 718 Spyder RS, modelos desarrollados para ofrecer alto desempeño y precisión en circuito. El evento también incluye pruebas con SUVs como el Porsche Cayenne S y el Macan 4, así como un Road Tour por carreteras de Guatemala, donde los participantes pueden evaluar el comportamiento de modelos como el Porsche Panamera y el Porsche Taycan, el sedán completamente eléctrico de la marca.