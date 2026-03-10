  1. Inicio
El Porsche World Road Show reúne más de 25 modelos en Guatemala

El Autódromo Los Volcanes es sede de esta experiencia internacional organizada por Porsche, con la participación de clientes y medios especializados de Centroamérica y México.

Los participantes evalúan el comportamiento de modelos como el Porsche Panamera y el Porsche Taycan, el sedán completamente eléctrico de la marca.
Guatemala.

El Porsche World Road Show es una de las plataformas internacionales más importantes de la marca alemana para acercar su portafolio a clientes y medios especializados.

El evento recorre distintos países ofreciendo experiencias de conducción diseñadas para demostrar el desempeño, la tecnología y la ingeniería que caracterizan a Porsche.

La edición realizada en Guatemala reúne a más de 350 participantes provenientes de Centroamérica y México, quienes durante varios días tienen la oportunidad de conducir cerca de 25 modelos distintos de la marca en pruebas dinámicas desarrolladas tanto en circuito como en carretera abierta.

El Porsche World Road Show permite evaluar aspectos como el confort de marcha, la respuesta del motor y la tecnología del vehículo en condiciones reales de conducción, más allá del entorno controlado de la pista.

El evento fue realizado en Guatemala por Porsche y Grupo Los Tres, distribuidor de la marca en ese país. Lama Motors, distribuidor exclusivo de Porsche en Honduras, participó como invitado y acompañó a periodistas hondureños que asistieron a vivir la experiencia.

“Para Lama Motors es un orgullo poder acercar la experiencia Porsche a la región. Porsche no es solamente un vehículo; es una marca que representa innovación, ingeniería de alto nivel y una historia profundamente ligada al automovilismo”, explicó Daniela Lama, directora de marketing de Lama Motors.

Elena Lama y Fernando Lama participaron como invitados en el Porsche World Road Show, un evento realizado en Guatemala que reunió a más de 350 participantes.

El programa incluye distintas pruebas de manejo diseñadas para explorar las capacidades de los vehículos en diferentes escenarios. En las dinámicas de pista destacan deportivos como el Porsche 911 GT3, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS y el 718 Spyder RS, modelos desarrollados para ofrecer alto desempeño y precisión en circuito.

El evento también incluye pruebas con SUVs como el Porsche Cayenne S y el Macan 4, así como un Road Tour por carreteras de Guatemala, donde los participantes pueden evaluar el comportamiento de modelos como el Porsche Panamera y el Porsche Taycan, el sedán completamente eléctrico de la marca.

Mario García, presentador y creador de contenido de Martes de Motores, sección automotriz de La Prensa y El Heraldo, estuvo presente en el evento.

Uno de los momentos más destacados de la jornada es la prueba de aceleración del Porsche Taycan Turbo GT, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 1.9 segundos, posicionándose entre los vehículos de producción más rápidos del mundo.

Para Mario García, presentador y creador de contenido de Martes de Motores, este tipo de experiencias permiten conocer de primera mano el nivel de ingeniería y desarrollo que caracteriza a la marca.

“Impresiona la cantidad de vehículos disponibles durante el evento. No se trata solo de observar los autos, sino de poder conducirlos en distintos escenarios y entender el ADN de Porsche al volante”, señaló.

La presencia de Martes de Motores, sección automotriz de LA PREN SA y El Heraldo, en este tipo de experiencias internacionales forma parte de la cobertura especializada que ambas plataformas realizan sobre la industria automotriz y sus principales tendencias globales.

