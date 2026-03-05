Diunsa impulsa el comercio mayorista con su Buying Show 2026 en Expocentro

San Pedro Sula.

Diunsa celebra una nueva edición de su esperado Buying Show en Expocentro, en San Pedro Sula, un evento diseñado para brindar a clientes mayoristas y corporativos una experiencia única de compra. La actividad reúne a empresarios y representantes de negocios provenientes de todas las regiones de Honduras, quienes llegan con el objetivo de descubrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer sus estrategias de venta. Durante el evento, los asistentes pueden explorar una amplia variedad de productos y conocer de primera mano las novedades de destacadas marcas internacionales, así como líneas exclusivas que forman parte del portafolio de Diunsa. La iniciativa se consolida como un espacio estratégico para establecer contactos comerciales, identificar tendencias del mercado y ampliar la oferta de productos en distintos rubros.

El Buying Show 2026 se desarrolla a lo largo de tres días, permitiendo a los participantes recorrer con calma las diferentes exhibiciones y aprovechar las condiciones especiales que la empresa ha preparado para esta edición. Desde el jueves 5 de marzo hasta el sábado 7, los visitantes pueden acudir a Expocentro para conocer de cerca las propuestas que estarán disponibles para el sector mayorista.

Uno de los principales atractivos del evento es la exhibición de marcas reconocidas a nivel internacional, entre las que destacan LG, Samsung, Tekno y SuperChef, entre muchas otras. Estas marcas presentan sus más recientes productos y soluciones en diversas categorías, brindando a los clientes la posibilidad de seleccionar artículos que se adapten a las necesidades de sus negocios y a las preferencias de los consumidores.

Además de la exposición comercial, el Buying Show ofrece beneficios exclusivos para los participantes, incluyendo promociones especiales, condiciones preferenciales de compra y asesoría directa por parte de representantes de las marcas y del equipo de Diunsa. Estas ventajas permiten a los empresarios optimizar sus inversiones y mejorar su competitividad en el mercado.

Adicionalmente, la marca LG presentó su nueva línea de televisores LG QNED73, que cuenta con un procesador Alpha 7 AI Gen8, que sumado su pantalla Dynamic QNED Color y el Super Escalador 4K, ofrece una imagen nítida, dinámica y adaptable para cualquier tipo de contenido que queramos disfrutar, especialmente deporte, con el que brillan sus demás funciones. Como el Sport Mode, que ofrece una mayor fluidez, permitiendo ver los partidos como si estuviéramos en el mismísimo estadio; y la Sport Alert, que ofrece notificaciones de resultados en tiempo real, para los más aficionados al deporte.