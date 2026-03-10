Paniplay se convierte en el patrocinador único de la liga femenina en Honduras

Esta colaboración marca un hito en la historia del deporte nacional al ser la primera vez que una marca asume el compromiso de patrocinar de manera exclusiva a la totalidad de una liga femenina. A diferencia de los modelos tradicionales de patrocinio que se centran en un solo club, esta iniciativa abarca a las jugadoras de todos los equipos simultáneamente para garantizar un crecimiento uniforme del campeonato. El impacto directo de este acuerdo llega a más de 550 futbolistas que integran los 22 equipos distribuidos en el territorio hondureño. El apoyo profesional proporcionado por la plataforma está diseñado para fortalecer las condiciones deportivas de las atletas, mejorar su proyección profesional y robustecer la estructura competitiva del torneo nacional bajo estándares de mayor formalidad.

Entre los beneficios inmediatos se incluye la entrega de más de 600 uniformes oficiales para asegurar que todos los equipos cuenten con una identidad visual profesional y equidad en su presentación. Además, el respaldo contempla mejoras en la organización y el fortalecimiento de la imagen institucional de la liga, elevando el reconocimiento de la competencia a nivel nacional. La alianza cuenta con el aval oficial de la Federación de Fútbol de Honduras, lo que permite que las deportistas tengan una plataforma formal para mostrar su talento. Según los representantes de la marca, el objetivo fundamental es que las niñas y jóvenes vean el fútbol como una carrera profesional viable y una oportunidad para competir en los niveles más altos del ámbito mundial.