Mi Super consolida su expansión en la zona norte con una nueva tienda en el barrio Sunseri de San Pedro Sula

San Pedro Sula.

El dinamismo comercial de la capital industrial suma un nuevo e importante hito con la llegada de Mi Super al populoso barrio Sunseri. La apertura de esta tienda busca atender directamente a los residentes de la comunidad y sus sectores aledaños, acercando productos esenciales para el hogar con precios sumamente competitivos y alternativas reales de ahorro para la economía doméstica. Estratégicamente ubicado sobre el bulevar Juan Pablo II, este punto de venta se convierte en la segunda sucursal de la marca en la zona norte del país. Su diseño y distribución responden a la necesidad de brindar una experiencia de compra ágil, práctica y moderna, permitiendo a los vecinos abastecer sus despensas sin tener que desplazarse hacia puntos distantes de la ciudad.

En sus pasillos, los consumidores encontrarán una completa selección de abarrotes de primera necesidad, frutas y verduras frescas, carnes, mariscos y embutidos, entre otros alimentos. Esta variada oferta se complementa con estándares de frescura y calidad orientados a responder de manera integral a las demandas diarias de las familias hondureñas. Más allá de la compra de víveres, la tienda integra un centro de soluciones cotidianas mediante una alianza con la plataforma TENGO. Los clientes podrán pagar servicios públicos y privados como agua, energía eléctrica, telefonía, internet, cable, matrículas e impuestos, además de realizar recargas telefónicas, cancelar cuotas comerciales y cobrar sus remesas familiares con total seguridad.