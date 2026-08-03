Jetstereo fortalece su presencia en La Ceiba con la apertura de una nueva tienda y Centro de Servicio Técnico

Jetstereo, empresa 100% hondureña comprometida con transformar la vida de sus clientes mediante soluciones tecnológicas, inauguró su segunda tienda en la ciudad de La Ceiba junto con un nuevo Centro de Servicio Técnico (CST). Con esta importante inversión, la compañía reafirma su compromiso de brindar respaldo, innovación y confianza a las familias de la zona norte e insular del país.
Ubicada estratégicamente en residencial Villa Rosa, frente a la carretera que conduce al Muelle de Cabotaje y frente a AGROIMPORT, la nueva sucursal cuenta con una extensión de 737 metros cuadrados. En este espacio diseñado para una experiencia moderna y cómoda, los clientes encontrarán una amplia oferta en tecnología, línea blanca, televisores, telefonía móvil y electrodomésticos de las marcas más reconocidas.
Como parte fundamental de su expansión, Jetstereo incorpora un nuevo Centro de Servicio Técnico, creado para brindar respaldo postventa a los consumidores del litoral atlántico. Su portafolio abarca desde instalaciones y mantenimiento de refrigeradoras, estufas, lavadoras y aire acondicionado, hasta el montaje de televisores, máquinas de ejercicio y sistemas Starlink, garantizando soporte especializado para productos en garantía, fuera de cobertura o con protección extendida.
El CST proyecta atender más de 150 servicios mensuales, extendiendo su cobertura operativa a las ciudades de La Ceiba, Olanchito, Tocoa y Roatán. La atención se brindará en plazos de 24 a 48 horas en La Ceiba, un máximo de tres días hábiles en Olanchito y Tocoa, y mediante visitas semanales a Roatán, operando de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Asimismo, Jetstereo fortalece su propuesta de valor al consolidarse como Proveedor de Servicios Autorizado Apple, poniendo a disposición del público atención especializada y soporte certificado. “La incorporación de un Centro de Servicio Técnico nos permite ofrecer una experiencia más completa, garantizando acompañamiento y confianza en cada etapa de la relación con nuestros consumidores”, destacó Marcela Pineda, Gerente de Mercadeo de Jetstereo.
Finalmente, los clientes podrán acceder a Solvenza, la opción de financiamiento que facilita la compra al crédito de manera rápida y conveniente, además de contar con el respaldo continuo que distingue a la marca. La nueva tienda operará de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los domingos de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., consolidándose como un nuevo punto de referencia tecnológico en La Ceiba.