Marcando un nuevo hito en su exitosa trayectoria, Inmecro ha inaugurado oficialmente una flamante sección en la primera planta de su sucursal principal. Este espacio, que ya está disponible desde hoy para recibir a su fiel clientela, ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia de compra inigualable. Los visitantes ahora pueden recorrer instalaciones modernas y llenas de elegancia, comprobando de primera mano la dedicación que la marca pone en cada rincón de sus tiendas para la comodidad de sus consumidores. En esta nueva área, el público encontrará un catálogo fascinante de artículos exclusivos para el hogar que prometen satisfacer hasta los gustos más exigentes y sofisticados. La oferta comercial abarca desde modernos utensilios y decoración de primer nivel para la cocina, hasta mobiliario y accesorios de vanguardia para crear salas de estar acogedoras. Asimismo, la innovadora sección incluye una impresionante línea de productos para exteriores, permitiendo a las familias transformar sus patios y terrazas en verdaderos oasis de confort. Además, esta sección cuenta con una cafetería dentro de las instalaciones.

Esta importante ampliación de sus instalaciones es una muestra clara de que Inmecro está profundamente comprometido con su crecimiento continuo en San Pedro Sula. La empresa entiende el dinamismo de la capital industrial y busca constantemente reinvertir en la vibrante comunidad que la ha visto florecer durante años. Al expandir sus operaciones y diversificar su oferta de productos, Inmecro reafirma su absoluta confianza en el desarrollo económico local y su deseo de crecer junto a la ciudad. Hablar de Inmecro es, sin lugar a dudas, hablar de excelencia, visión corporativa y calidad insuperable. Durante toda su historia, esta prestigiosa compañía se ha consolidado como un pilar indiscutible en el mercado, destacándose por su impecable servicio al cliente y su inquebrantable búsqueda de la perfección. Su notable capacidad para innovar y anticiparse a las tendencias modernas la posiciona no solo como un establecimiento comercial de primer nivel, sino como el estándar de oro en el sector.