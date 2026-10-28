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INJUPEMP inaugura moderna agencia de préstamos en el Centro Cívico Gubernamental

La iniciativa busca acercar las gestiones de crédito al entorno de trabajo de los empleados públicos mediante citas programadas en línea.

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 15:17 -
  • Redacción
INJUPEMP inaugura moderna agencia de préstamos en el Centro Cívico Gubernamental

Con el objetivo de transformar y modernizar sus servicios institucionales, el INJUPEMP habilitó una nueva sede financiera en el complejo gubernamental.

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) anunció formalmente la apertura de su nueva Agencia de Préstamos INJUPEMP (API), situada estratégicamente en el Centro Cívico Gubernamental. Este proyecto representa un paso clave en el proceso de modernización institucional, orientado a transformar la atención y ofrecer soluciones más ágiles y accesibles.

Por primera vez en su trayectoria, la institución traslada sus servicios financieros directamente al entorno cotidiano de sus afiliados. La medida permite que los servidores públicos gestionen diversas modalidades de financiamiento en un espacio cercano, cómodo y eficiente, evitando desplazamientos innecesarios fuera de su área de trabajo.

INJUPEMP inaugura moderna agencia de préstamos en el Centro Cívico Gubernamental

El acto de inauguración contó con la presencia de autoridades gubernamentales y del director ejecutivo de la institución, Raúl Valladares Pavón. Durante su intervención, el titular destacó que esta oficina demuestra que en el sector público es posible brindar una atención de calidad, ordenada y altamente competitiva, al nivel de las exigencias del sector privado.

La atención de la nueva agencia estará dirigida de forma exclusiva al personal que labora en el Centro Cívico Gubernamental y en Casa Presidencial. Con el propósito de optimizar los tiempos y garantizar un servicio estructurado, el acceso se realizará únicamente mediante citas programadas con antelación a través de la plataforma digital de la institución.

INJUPEMP inaugura moderna agencia de préstamos en el Centro Cívico Gubernamental

Durante los primeros dos meses de operaciones, las instalaciones también prestarán servicios de afiliación para aquellos empleados que aún no forman parte del sistema, brindándoles asesoría sobre los beneficios disponibles. No obstante, a partir del mes de enero, el recinto se enfocará exclusivamente en la recepción y trámite de solicitudes crediticias para los afiliados.

Dentro de la cartera de productos disponibles destacan alternativas como Crédito Ya, préstamos personales con y sin aval, consolidación de deudas, alivio de deuda, préstamos hipotecarios, además de financiamiento vacacional y de turismo. Las instalaciones operarán de lunes a viernes en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., siempre bajo el esquema de reserva previa.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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