INJUPEMP inaugura moderna agencia de préstamos en el Centro Cívico Gubernamental

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) anunció formalmente la apertura de su nueva Agencia de Préstamos INJUPEMP (API), situada estratégicamente en el Centro Cívico Gubernamental. Este proyecto representa un paso clave en el proceso de modernización institucional, orientado a transformar la atención y ofrecer soluciones más ágiles y accesibles. Por primera vez en su trayectoria, la institución traslada sus servicios financieros directamente al entorno cotidiano de sus afiliados. La medida permite que los servidores públicos gestionen diversas modalidades de financiamiento en un espacio cercano, cómodo y eficiente, evitando desplazamientos innecesarios fuera de su área de trabajo.

El acto de inauguración contó con la presencia de autoridades gubernamentales y del director ejecutivo de la institución, Raúl Valladares Pavón. Durante su intervención, el titular destacó que esta oficina demuestra que en el sector público es posible brindar una atención de calidad, ordenada y altamente competitiva, al nivel de las exigencias del sector privado. La atención de la nueva agencia estará dirigida de forma exclusiva al personal que labora en el Centro Cívico Gubernamental y en Casa Presidencial. Con el propósito de optimizar los tiempos y garantizar un servicio estructurado, el acceso se realizará únicamente mediante citas programadas con antelación a través de la plataforma digital de la institución.