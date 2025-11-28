HOY: Diunsa vive el día más barato del Black Week, con 50% de descuento real

Diunsa dio inicio hoy a uno de los días más esperados de su Black Week, con un atractivo 50% de descuento real en una amplia variedad de artículos. Hogar, juguetes, jardín, bebé, escolares, Navidad y muchos otros departamentos forman parte de esta promoción, disponible exclusivamente este viernes 28 de noviembre, marcando una de las jornadas de ahorro más contundentes del año para sus clientes. La cadena hondureña también anunció ofertas especiales en categorías de alto interés como mobiliario, electrónica, línea blanca, camas e incluso motocicletas. Con esta oferta tan diversa, los compradores tienen la oportunidad de adquirir desde artículos esenciales para el hogar hasta productos soñados que normalmente requieren una mayor inversión.

El descuento del 50% está disponible a nivel nacional y se aplica tanto en compras realizadas en cualquiera de las tiendas físicas como en la página web y también mediante el canal de WhatsApp. Así, Diunsa garantiza que todos sus clientes cuenten con opciones de compra accesibles, sin importar dónde se encuentren o cuál sea su método de compra preferido. Quienes cuenten con la tarjeta de crédito Diunsa Visa emitida por BAC podrán disfrutar de un beneficio adicional: un 10% extra de descuento disponible hoy viernes 28 y mañana sábado 29. Esta promoción se suma al descuento principal, convirtiéndose en un incentivo atractivo para maximizar el ahorro durante el evento.