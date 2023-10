Hotel Elvir, su hogar lejos de casa

Llegue a Santa Rosa de Copán en busca de historias de productores de café, por lo que necesitaba hospedarme en un hotel que estuviera en el centro de este hermoso pueblo colonial y así movilizarme para todas las fincas del occidente. Y por bendición el gerente general del hotel Elvir, Patrick Perichon abrió las puertas de su hotel para recibirnos y hablarnos sobre el café y el crecimiento de Santa Rosa de Copán.

Al ingresar al hotel, inmediatamente se acercó uno de sus botones, para cargar mi equipaje e indicarme el acceso a la recepción del hotel, lo que me dejó impresionada porque he ido a otros hoteles y nadie te carga tus maletas, bueno al registrarme, me guiaron hacia mi habitación, y al recorrer el hotel se siente el cambio de temperatura, un poco más fresca que la del exterior del hotel.