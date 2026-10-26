El VIII Festival de Otoño renueva su calendario: arte y cultura en tres grandes jornadas

San Pedro Sula.

El VIII Festival de Otoño se prepara para recibir a cientos de visitantes en una de las celebraciones más esperadas de la temporada. Tras una exitosa séptima edición, Cargill y Viveros Caracol han decidido actualizar las fechas para garantizar que tanto residentes como turistas puedan participar en la amplia oferta cultural y artística que caracteriza a este evento.

La jornada inaugural del 24 de octubre se presentó con una exhibición de gastronomía de temporada, música en vivo, granjita, paseo en poni y, por supuesto, muchas calabazas. Los comités culturales han trabajado arduamente para adecuar los espacios, creando un ambiente festivo donde los emprendedores y artistas tendrán la inmejorable oportunidad de mostrar su talento al público.

Para el 25 de octubre, la agenda del festival intensificará su ritmo con actividades pensadas para toda la familia, incluyendo talleres interactivos y espectáculos escénicos. Esta segunda fecha busca consolidar el espíritu de convivencia comunitaria, permitiendo que niños, jóvenes y adultos interactúen de manera directa con las tradiciones otoñales y las nuevas propuestas creativas.

A diferencia de ediciones anteriores, el comité organizador tomó la decisión de programar un receso estratégico antes de la clausura. Esta pausa permitirá a los participantes y comerciantes prepararse para la recta final de la festividad, mientras la ciudad mantiene el vibrante ambiente de celebración y las decoraciones adornan las principales calles de la localidad.

El broche de oro llegará el 1 de noviembre, una fecha que promete cerrar la octava edición con espectáculos de alto nivel y grandes sorpresas. Durante esta última jornada de actividades, se llevarán a cabo los conciertos principales y la esperada ceremonia de clausura, uniendo la magia de la temporada de otoño con el inicio de las festividades del mes de noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse