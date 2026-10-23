Ferromax impulsa el desarrollo económico con nuevo Centro de Servicio en Comayagua

Comayagua.

Ferromax inauguró recientemente su Centro de Servicio número 26 en Comayagua, ubicado estratégicamente en la salida hacia Tegucigalpa. El evento de apertura contó con la destacada participación de autoridades gubernamentales y locales, así como empresarios y miembros de la comunidad. Esta inversión consolida el liderazgo de la empresa en la industria de la construcción y la metalmecánica dentro de la zona. Jefery Navas, Supervisor Regional de la empresa, destacó que esta inauguración es el resultado del reconocimiento y la gran aceptación de sus clientes. “Es gracias a ellos que hoy somos la cadena especializada en hierro y techos más grande a nivel nacional”, expresó Navas, subrayando que cada proyecto de construcción de sus compradores representa una decisión de vida.

Grupo Ferromax nació en 1985 bajo el liderazgo del ingeniero Francisco Suriano Siú. Durante más de 40 años, la corporación ha transformado la industria al ofrecer productos de acero de alta resistencia y cubiertas con mayores recubrimientos para garantizar una larga duración. Además, destacan por su servicio exclusivo de fabricación y entrega inmediata a longitud exacta sin costos adicionales. En el ámbito de la responsabilidad social, la compañía busca impactar positivamente a las comunidades, disminuyendo el déficit habitacional al reconocer que la vivienda es primordial para el desarrollo humano. Ferromax genera miles de empleos directos y relacionados en la región, dinamizando la economía a través de su red de más de 250 centros de servicio distribuidos bajo su holding en toda Centroamérica.