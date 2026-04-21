ExpoCopán 2026: Celebra la Identidad y la Cultura en el Corazón del Occidente Hondureño

Santa Rosa de Copán se viste de gala para recibir la edición número 11 de ExpoCopán, un evento impulsado por la Cámara Nacional de Turismo filial Santa Rosa y la Municipalidad local. Con el respaldo del Instituto Hondureño de Turismo, la ciudad se ha transformado en un destino listo para cautivar a miles de visitantes, consolidando su estatus como el punto de encuentro por excelencia del occidente hondureño para el turismo y el desarrollo económico.
La agenda cultural promete ser el plato fuerte de este encuentro, fusionando la historia con la innovación. Los asistentes podrán maravillarse con impactantes espectáculos de video mapping, disfrutar de conciertos magistrales, deleitarse con la Orquesta Filarmónica de la SECAPPH y vibrar con el Primer Encuentro Nacional de Danza Folclórica “Los Anturios”, además de participar en la tradicional y emblemática Gran Noche de Faroles.
Como la indiscutible “Capital del Buen Café”, ExpoCopán dedicará espacios exclusivos para resaltar la riqueza cafetalera de la región. Los visitantes tendrán la oportunidad única de sumergirse en la cultura del grano de oro a través de clases especializadas de catación y barismo, elevando la experiencia sensorial a un nivel profesional que celebra el talento y el esfuerzo de los productores locales que dan prestigio a la zona.
El motor de la economía local también ocupará un lugar protagónico gracias a la Feria del Cipote Emprendedor, una iniciativa respaldada por Banco de Occidente. En este espacio, más de 80 emprendedores exhibirán su creatividad y productos, demostrando el espíritu pujante de la región. Complementando esta oferta, se celebrarán diversos torneos deportivos, incluyendo el exigente “Desafío Santa Rosa de Ciclismo”, que pondrá a prueba la resistencia y el entusiasmo de los atletas.
La diversión está garantizada para todas las edades con una programación familiar diseñada para crear recuerdos memorables. Desde shows infantiles y tardes de pintura, hasta eventos culinarios como el esperado Festival del Asado y experiencias como “Bajo el Susurro Embrujador”, la oferta es variada y estimulante. Además, la atmósfera será enriquecida con galerías de arte, esculturas vivas y diversas activaciones de marca, asegurando que cada rincón de la ciudad ofrezca una nueva sorpresa.
ExpoCopán 2026 no es solo una celebración; es un firme compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de la identidad nacional. Se hace un llamado especial a todos los hondureños para que sean parte de esta fiesta de orgullo, cultura y talento. Es el momento ideal para reconectar con nuestras raíces, celebrar el legado de nuestra gente y construir, juntos, un futuro lleno de mayores oportunidades para toda la región.