ExpoCopán 2026: Celebra la Identidad y la Cultura en el Corazón del Occidente Hondureño

San Pedro Sula.

Santa Rosa de Copán se viste de gala para recibir la edición número 11 de ExpoCopán, un evento impulsado por la Cámara Nacional de Turismo filial Santa Rosa y la Municipalidad local. Con el respaldo del Instituto Hondureño de Turismo, la ciudad se ha transformado en un destino listo para cautivar a miles de visitantes, consolidando su estatus como el punto de encuentro por excelencia del occidente hondureño para el turismo y el desarrollo económico.

La agenda cultural promete ser el plato fuerte de este encuentro, fusionando la historia con la innovación. Los asistentes podrán maravillarse con impactantes espectáculos de video mapping, disfrutar de conciertos magistrales, deleitarse con la Orquesta Filarmónica de la SECAPPH y vibrar con el Primer Encuentro Nacional de Danza Folclórica “Los Anturios”, además de participar en la tradicional y emblemática Gran Noche de Faroles.

Como la indiscutible “Capital del Buen Café”, ExpoCopán dedicará espacios exclusivos para resaltar la riqueza cafetalera de la región. Los visitantes tendrán la oportunidad única de sumergirse en la cultura del grano de oro a través de clases especializadas de catación y barismo, elevando la experiencia sensorial a un nivel profesional que celebra el talento y el esfuerzo de los productores locales que dan prestigio a la zona.